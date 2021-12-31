В Україні продана перша електрична вантажівка

Раніше в нашій країні продавалися, та й то в невеликій кількості, легкові електрокари і легкі комерційні електромобілі. Тепер же на український ринок виходять важкі електрогрузовики, повідомляє Autoconsulting.

В Україні почалася ера електричних вантажівок повною масою понад 3,5 тонн. І першим проданим автомобілем стала 5,5-тонна фура JAC N55 EV компанії "Агсолко Україна", офіційного імпортера комерційної техніки JAC. Вперше ця модель була представлена на виставці Автодорекспо-2021.

Електричний вантажівка JAC N55 EV комплектується літієво-фосфатної батареєю на 180 А·ч. При повній масі в 5,5 тонн машина має вантажопідйомність 2150 кг і здатна проїхати на одній зарядці 200 км. 80% ємності акумуляторів JAC N55 набирає всього за півтори години, повна зарядка займе близько 2 годин.

Електромотор розвиває 130 кінських сил і 415 Нм максимального крутного моменту. Максимальна швидкість - 90 км / год.

При цьому китайський електрогрузовик забезпечує водієві звичний рівень комфорту. Він оснащений кліматичною системою, електропідйомниками, електропідсилювачем керма і т. п.

Перший JAC N55EV отримав бортовий тент і відправлений замовнику з Київської області.