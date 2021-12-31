Новий 2022-й: Зеленський виступить з новорічним привітанням

У ніч з 31 грудня на 1 січня президент Володимир Зеленський привітає українців з Новим 2022 роком у своєму традиційному святковому зверненні, повідомляє Новое время.

Для Зеленського це вже третє новорічне привітання на посаді президента.

Промову президента транслюватимуть ближче до опівночі майже всі телеканали, а також багато онлайн-видань.

Новорічне привітання Зеленського заплановане на 23.45.

Нагадаємо, перше новорічне привітання Володимира Зеленського напередодні 2020 року викликало хвилю дискусій зокрема через слова "немає різниці, біля якого пам’ятника ти чекаєш дівчину, у яку закоханий". Тоді як його друге новорічне звернення до українців перед 2021 роком обговорювали через участь у ньому дітей-акторів.

Останні два роки "Прямий" і "5 канал", близькі до Петра Порошенка, транслювали саме його привітання з Новим роком першим — ще до привітання Володимира Зеленського.