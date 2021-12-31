Українцям нагадали про покарання за п'яне водіння

Напередодні новорічних свят у патрульній поліції нагадали українським водіям про відповідальність за п'яне водіння. За таке правопорушення загрожує покарання у вигляді штрафу від 17 тисяч гривень до позбавлення прав на 10 років, повідомляє Обозреватель.

Правоохоронці закликали в жодному разі не сідати за кермо у стані сп'яніння, бо наслідки можуть бути фатальними.

Варто відзначити, що покарання варіюється від того був це перший випадок п'яного ведення чи ні. При подальших порушеннях санкція статті стає дедалі жорсткішою.

ч. 1 ст. 130 (Управління транспортним засобом особою у стані сп'яніння або відмова від проходження огляду стану сп'яніння) КУпАП – штраф 17000 гривень з позбавленням права керування на рік.

ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року управління у стані сп'яніння) КУпАП - штраф 34000 гривень з позбавленням права керування на 3 роки з вилученням транспортного засобу або без такого або адміністративний арест на 10 діб з вилученням транспортного засобу або без такого.

з вилученням транспортного засобу або без такого або адміністративний арест на 10 діб з вилученням транспортного засобу або без такого. ч. 3 ст. 130 (Третє та наступні протягом року управління у стані сп'яніння) КУпАП – 51000 гривень з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу.

або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу. ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керує транспортним засобом, після ДТП за його участю, алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин, лікарських препаратів до проведення відповідного огляду) КУпАП – 34000 гривень або адміністративний арешт строком на п'ятнадцять діб з позбавленням права керування на 3 роки.

Нагадаємо, на Закарпатті сталася жахлива ДТП – 44-річний водій на Audi у стані алкогольного сп'яніння на великій швидкості збив двох хлопчиків. Один із них помер на місці від отриманих травм. Другий із серйозними травмами зараз перебуває у лікарні.

Варто зазначити, що лише за листопад в Україні сталася 451 дорожньо-транспортна пригода з вини водіїв у стані сп'яніння. Внаслідок цих аварій загинуло 6 людей, ще 86 – отримали травми.