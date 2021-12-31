Українцям нагадали про покарання за п'яне водіння
Напередодні новорічних свят у патрульній поліції нагадали українським водіям про відповідальність за п'яне водіння. За таке правопорушення загрожує покарання у вигляді штрафу від 17 тисяч гривень до позбавлення прав на 10 років, повідомляє Обозреватель.
Правоохоронці закликали в жодному разі не сідати за кермо у стані сп'яніння, бо наслідки можуть бути фатальними.
Варто відзначити, що покарання варіюється від того був це перший випадок п'яного ведення чи ні. При подальших порушеннях санкція статті стає дедалі жорсткішою.
- ч. 1 ст. 130 (Управління транспортним засобом особою у стані сп'яніння або відмова від проходження огляду стану сп'яніння) КУпАП – штраф 17000 гривень з позбавленням права керування на рік.
- ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року управління у стані сп'яніння) КУпАП - штраф 34000 гривень з позбавленням права керування на 3 роки з вилученням транспортного засобу або без такого або адміністративний арест на 10 діб з вилученням транспортного засобу або без такого.
- ч. 3 ст. 130 (Третє та наступні протягом року управління у стані сп'яніння) КУпАП – 51000 гривень з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу.
- ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керує транспортним засобом, після ДТП за його участю, алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин, лікарських препаратів до проведення відповідного огляду) КУпАП – 34000 гривень або адміністративний арешт строком на п'ятнадцять діб з позбавленням права керування на 3 роки.
Нагадаємо, на Закарпатті сталася жахлива ДТП – 44-річний водій на Audi у стані алкогольного сп'яніння на великій швидкості збив двох хлопчиків. Один із них помер на місці від отриманих травм. Другий із серйозними травмами зараз перебуває у лікарні.
Варто зазначити, що лише за листопад в Україні сталася 451 дорожньо-транспортна пригода з вини водіїв у стані сп'яніння. Внаслідок цих аварій загинуло 6 людей, ще 86 – отримали травми.