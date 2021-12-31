Чи захистять наявні вакцини від "Омікрону": думка експерта

Деякі дослідження свідчать, що більшість COVID-вакцин, що використовуються у світі, малоефективні або зовсім не ефективні проти штаму Омікрон. Проте українські спеціалісти зазначають, що це не зовсім так. Про це розповіла епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк, повідомляє ТСН.

Вона зазначила, що треба добре заглиблюватися, що це за дослідження, на якій вибірці зроблено та щодо чого проводилося дослідження, перш ніж робити гучні заяви про неефективність вакцинації.

"...взагалі мало вакцин гарантують 100% захист. Більшість вакцин гарантують профілактику тяжкого перебігу COVID-19. Більшість вакцинованого населення переносить у легкій формі будь-які штами" , - розповіла лікар. ﻿

Лікар додала, що новий штам ще означає повноцінно новий вірус.

"У будь-якому разі залишається та частина білка, що є основою вірусу. А деякі частинки модифікуються та утворюються нові штами. Тож у будь-якому разі певний відсоток захисту є. І якщо він є, звісно, треба ним користуватися" , - сказала експерт.

"Вакцинація все одно діє: вона профілактує тяжкий перебіг захворювання" , - сказала Катерина.