Haval виводить на ринок конкурента Toyota RAV4

Марка Haval, що належить концерну Great Wall, готується вивести на ринок Європи кросовер під назвою Dargo, повідомляє Автоцентр.

Новинка є експортною версією моделі DaGou, яка дебютувала у 2020 році та вже продається на ринку Китаю. Кросовер зберіг брутальну зовнішність, але деякі відмінності все ж таки присутні. Dargo отримав модернізовані ґрати радіатора та перероблені бампери. На колісних арках з'явилися своєрідні заклепки.

Салон новинки повністю повторює донора. В оснащення увійшла цифрова панель приладів з козирком, мультимедійна система із закругленим екраном, шайба, яка прийшла на зміну традиційному важелю перемикання передач, адаптивний круїз-контроль, камери кругового огляду і проекційний дисплей.

Заснований Dargo на платформі Lemon. Кросовер буде поставлятися з 1,5-літровим двигуном потужністю 169 к.с. та 2,0-літровим мотором на 211 к.с. Обидва двигуни поєднуються з семиступінчастою роботизованою коробкою та системою переднього приводу. Постачання моделі почнуться на початку 2022 року. Вона буде доступною і в Україні.