Старі та нові виклики для світової економіки: дефіцит мікрочипів

Шоки та кризи стали невід’ємними супутниками світової економіки. Різке зростання фінансових, товарних та сировинних ринків після падіння, засилля дешевих грошей та політична нестабільність розбалансували ланцюги постачань і призвели до рекордної інфляції, повідомляє Економічна правда.

Дефіцит мікрочипів, черги в портах, м’яка політика центральних банків, дорогі газ та продовольство – усі ці проблеми світ забрав у 2022 рік. Деякі з них можуть принести нові неприємні сюрпризи. Чого слід очікувати?

Дефіцит мікрочипів

Спричинена пандемією цифрова активізація зачепила виробників електроніки. Потреба в оновленні техніки, перехід до 5G та відкладений попит призвели до зростання продажів смартфонів, комп'ютерів, ігрових консолей та серверів.

Попит на техніку у 2021 році був найбільшим з 2015 року і призвів до нестачі мікрочипів, без яких не працює жоден побутовий електронний прилад. Лише за третій квартал виручка компаній-виробників мікрочипів зросла на 27,6%.

Зростання доходів відбувалося не лише завдяки підвищеному попиту, а й через скорочення пропозиції. Галузь спіткали аварії на підприємствах у Техасі через аномальні морози та пожежа на японському заводі Renesas, який контролює до третини ринку мікрочипів для автомобільної промисловості.

Свою роль зіграли й санкції США проти китайських технологічних корпорацій. Загроза нових обмежень змусила виробників поповнювати запаси.

Щоб зрозуміти розмір глобальної черги за напівпровідниками, аналітики порахували середній час, який проходить від замовлення чипів до їх доставки. У 2020 році цей показник становив 13 тижнів, а в жовтні 2021 року – 22 тижні.

Особливо важко кризу переживає автомобільна промисловість. Черга за мікроконтролерами, необхідними для виробництва машин, сягає 38 тижнів.

Світовий дефіцит мікрочипів у розпалі: як зростуть ціни на техніку та авто

За розрахунками консалтингової компанії AlixPartners, через дефіцит мікрочипів у 2021 році автовиробники недорахуються 210 млрд дол. Через масштаб проблеми протягом року аналітики чотири рази погіршували власні прогнози.

Інвестори та виробники чипів не раз змінювали свою оцінку тривалості кризи. Стратег з глобальних інвестицій у Wells Fargo Investment Institute Скотт Ренн зазначив, що за весняним прогнозом, дефіцит мікросхем уже мав би скорочуватися. Однак тепер очікується, що він триватиме до 2023 року.

Віцепрезидент консалтингової компанії Forrester Ґлен О’Доннел теж вважає, що відлига настане лише у 2023 році. З ним згоден і директор Intel Пет Гелсінджер.

Світ намагається подолати кризу. США планують вкласти у виробництво чипів і дослідження нових технологій 50 млрд дол. Intel інвестувала в будівництво підприємства з виробництва чипів в Аризоні 20 млрд дол.

У цьому ж штаті за 12 млрд дол будує завод тайванська TSMC. Компанія вклала кошти у виробництво в Японії і веде перемовини з Німеччиною. Samsung заявила, що інвестує 17 млрд дол у виробничі потужності в Техасі.

Зростання цін на чипи підігріло інтерес інвесторів до напівпровідникових стартапів. Deloitte очікує, що у 2022 році венчурні компанії вкладуть у них близько 6 млрд дол – утричі більше, ніж з 2000 року по 2016 рік.

Нові підприємства не запрацюють одразу. Деякі з них почнуть випускати продукцію лише у 2023-2024 роках. Однак у "цифровому" майбутньому вони стануть надійним фундаментом для унеможливлення подібного дефіциту.