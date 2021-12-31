Глава МЗС Німеччини виступила проти постачання зброї Україні

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що подальше постачання озброєння в Україну не сприятиме деескалації конфлікту. За її словами, врегулювання ситуації потрібно вимагати виключно дипломатичним шляхом, повідомляє Обозреватель.

Дипломат підкреслила, що пріоритетне завдання Європейського Союзу полягає в тому, щоб якнайшвидше домогтися переговорів у нормандському форматі та у форматі Росія-НАТО. Про це йдеться у її інтерв'ю агентству DPA.

Анналена Бербок зазначила, що ЄС та країни Великої сімки дали чітко зрозуміти, що подальша ескалація конфлікту виллється у величезні політичні та економічні наслідки для Російської Федерації.

"Якщо ми окреслимо всі наші варіанти дій (санкції, - ред.), то у нас буде довгий список. Проте зараз наше першочергове завдання - не допустити подальшої ескалації" , – сказала голова МЗС.

Також вона заявила, що врегулюванню ситуації сприятиме дипломатія у нормандському форматі, а також переговори у форматі НАТО-Росія та в рамках ОБСЄ.

На питання щодо постачання озброєння в Україну міністр сказала, що подальша військова ескалація не принесе Україні більшої безпеки.

Своєю чергою міністр оборони України Олексій Рєзніков назвав несправедливим блокування Німеччиною постачання озброєння Україні. За його словами, українська держава прагнутиме купувати зброю, укладаючи двосторонні угоди із союзниками – США, Великобританією, Францією та Литвою.