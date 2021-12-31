Президент України Володимир Зеленський хоче перейменувати партію "Слуга народу" ближче до парламентських виборів, повідомляє Страна.UA.

Про це розповіли джерела, близькі до оточення президента.

За їхніми словами, на Банковій обговорюється варіант, за яким "Слуга народу" буде перейменована на Партію Зеленського (або якусь схожу назву з використанням прізвища президента). І саме під таким брендом йтиме на вибори.

Такий план визрів на основі аналізу даних соціології, яка показує, що рейтинг Зеленського помітно вищий, ніж його партії.

Також джерело повідомило, що в Офісі президента планують скласти список партії на вибори без "зашкварених" персонажів з-поміж нинішніх "слуг народу".