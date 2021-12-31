Податковий закон з 1 січня набуває чинності: як зміняться ціни на алкоголь

Закон щодо підвищення податків в Україні (проект 5600) набирає чинності з 1 січня 2022 року. Через зростання акцизів може подорожчати алкоголь, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Згідно з законом, акцизи на спирт у алкогольних напоях, фактична міцність яких вища за 22 відсотки об’ємних одиниць етилового спирту, збільшуються на 5% до 133,31 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту.

Крім того, законом змінюється норма щодо акцизу на пиво, яке буде оподатковуватиметься за ставкою 59,82 грн за 1 л етилового спирту, витраченого на його виробництво. Наразі діє податок у розмірі 2,78 грн за літр пива незалежно від міцності. Це призведе до того, що пиво міцністю до 4 градусів може подешевшати, а пиво міцністю понад 8 градусів - подорожчати.

Водночас вартість міцних напоїв в Україні більше залежить від мінімальних цін, які встановлює Кабмін. Мінекономіки неодноразово пропонувало збільшити мінімальні ціни, однак уряд не змінював їх з 2018 року.

Разом з тим, Кабінет міністрів у січні 2021 року підвищив мінімальну ціну на ігристі вина, вироблені в Україні на 20 гривень до 109 гривень.