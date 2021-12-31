Старі та нові виклики для світової економіки: криза ланцюгів постачань

Шоки та кризи стали невід’ємними супутниками світової економіки. Різке зростання фінансових, товарних та сировинних ринків після падіння, засилля дешевих грошей та політична нестабільність розбалансували ланцюги постачань і призвели до рекордної інфляції, повідомляє Економічна правда.

Дефіцит мікрочипів, черги в портах, м’яка політика центральних банків, дорогі газ та продовольство – усі ці проблеми світ забрав у 2022 рік. Деякі з них можуть принести нові неприємні сюрпризи. Чого слід очікувати?

Криза ланцюгів постачань

Особливо важким 2021 рік був для ланцюгів постачань товарів. Світова логістична галузь не була готова до настільки швидкого відновлення економіки.

Спочатку утворився дисбаланс у торгівлі між Китаєм та світом. Піднебесна перевищувала навіть докризові обсяги експорту. Це призвело до того, що в китайських портах закінчувалися контейнери, тож ціни на фрахт стрімко злетіли.

Гальмував розвантаження контейнерів дефіцит водіїв вантажівок, які не встигали обробити таку кількість товарів. В американські та європейські порти прибувало значно більше контейнерів, ніж поверталося назад.

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Китайська політика "нульової толерантності" до коронавірусу призвела до закриття на карантин терміналів ключових портів. Наслідок – судна замість перевезення товарів простоювали в чергах. Шестиденне блокування контейнеровозом Ever Given Суецького каналу зробило черги ще довшими.

Через це ціни на морські перевезення зросли на 500%. Відтак подорожчали й інші види фрахту, які компанії-виробники почали використовувати як альтернативу. Хоча бізнес поступово адаптувався до нових реалій, розцінки на контейнерні перевезення після піку у вересні знизилися лише на 10%.

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Наразі у світі поширюється більш заразний штам коронавірусу omicron, здатний знову занурити порти в локдаун і вдарити по ланцюгах постачання.

Найбільший у світі страховик експортних кредитів компанія Euler Hermes вважає, що проблеми переслідуватимуть галузь до середини 2022 року, після чого криза піде на спад. За оцінкою Аналана Мерфі з компанії Sea-Intelligence, проблема з ланцюгами постачань вирішиться не раніше 2023 року.

Сприятиме цьому зниження попиту на товари, зростання пропускної спроможності портів та припинення панічних поповнень запасів імпортерами.

Ковід виявив слабкі місця в логістичній галузі, які будуть нівельовані інвестиціями та оптимізацією. Компанії використовуватимуть штучний інтелект і цифрові технології, щоб зробити доставку більш швидкою та ефективною.