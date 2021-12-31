У 2021 році в Україні стали частішими випадки нападів на журналістів

У 2021 році в Україні загалом зафіксували менше випадків порушення свободи слова, ніж у 2020 році, але збільшилася кількість випадків нападів та побиття журналістів та кіберзлочинів проти співробітників ЗМІ, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у результатах дослідження Інституту масової інформації.

Загалом за 2021 рік в Україні зафіксували 197 випадків порушення свободи слова, а у 2020 році таких випадків було 229.

За даними організації на 30 грудня, було зафіксовано 145 випадків фізичної агресії проти журналістів. Це менше, ніж минулого, 2020 року, коли було зафіксовано 171 випадок фізичної агресії проти співробітників ЗМІ.

За даними громадської організації, основними порушеннями свободи слова у 2020 році були:

перешкоджання журналістській діяльності - 99 випадків (у 2020 році - 125 випадків, а у 2019 році - 99);

побиття та напади з тілесними ушкодженнями — 24 випадки (у 2020 році - 20 випадків, у 2019 році - 23);

обмеження доступу до публічної інформації для журналістів — 18 випадків (у 2020 році - 22 випадків, у 2019 році - 21);

кіберзлочини щодо медіа та журналістів — 16 випадків (у 2020 році - 11 випадків, у 2019 році - 15).

Инфографика: ІМІ

Найпоширенішим типом порушення свободи слова залишається агресія проти журналістів. У 2021 році, як і у 2020-му, на неї припало 74% усіх порушень свободи слова. Зазначається, що основні причини цього — карантин, корупція та агресивне ставлення до її викриття, закритість влади на всіх рівнях та безкарність за напади на журналістів.

Також у 2021 році ІМІ зафіксував вісім випадків цензури, а у 2020 році таких було лише два. За даними організації, цензура посилилася як з боку влади, так і з боку медіавласників.

У 2021 році зменшилася кількість перешкод для роботи журналістів, наголошується в повідомленні. В організації пов’язують це з більш спокійною політичною ситуацією (у 2020 році в Україні проходили місцеві вибори) і тим, що більшість журналістів перейшли в онлайн.