Лавров пригрозив Україні "адекватною відповіддю" на "військові провокації"
Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва дасть "адекватну відповідь" на "будь-які можливі військові провокації Києва проти Донбасу", повідомляє РИА Новости.
"На будь-які можливі військові провокації Києва проти Донбасу буде дано адекватну відповідь", — сказав він.
За його словами, Захід нібито продовжує підтримувати мілітаристські прагнення української влади, а та,
"природно, сприймає таку підтримку як карт-бланш на проведення силової операції".