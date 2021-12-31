Лавров пригрозив Україні "адекватною відповіддю" на "військові провокації"

Лавров пригрозив Україні "адекватною відповіддю" на "військові провокації"

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва дасть "адекватну відповідь" на "будь-які можливі військові провокації Києва проти Донбасу", повідомляє РИА Новости.

"На будь-які можливі військові провокації Києва проти Донбасу буде дано адекватну відповідь", — сказав він.

За його словами, Захід нібито продовжує підтримувати мілітаристські прагнення української влади, а та, "природно, сприймає таку підтримку як карт-бланш на проведення силової операції".

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