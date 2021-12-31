Держава заплатила авіаперевізникам за евакуаційні рейси на початку пандемії

Міністерство інфраструктури України заплатило чотирьом українським авіакомпаніям 60,7 млн грн за здійснення рейсів для повернення українців додому у березні 2020 року, на початку пандемії коронавірусу, повідомляє Новое время.

"Українським авіаперевізникам відшкодовано понад 60,7 млн грн за виконання нерегулярних міжнародних авіарейсів весною 2020 року. Особливістю цих рейсів було те, що вони вилітали з України без пасажирів — тобто без комерційного завантаження. Основним завданням тоді було максимально оперативно повернути українських громадян додому в умовах, коли країни по всьому світу запроваджували жорсткий локдаун" , — прокоментував міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він вважає, що державний авіаперевізник Ukraine National Airlines Україні потрібен в тому числі для таких ситуацій.

Кошти отримали чотири українські авіакомпанії: SkyUp, Azur Air, Роза вітрів та МАУ.