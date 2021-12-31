Стало відомо, чи продовжать канікули у школах Києва

У Києві не планують продовжувати зимові канікули через поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон". Учні повернуться за парти відповідно до запланованого часу, повідомляє УНІАН.

"Немає сьогодні прогнозів щодо закриття шкіл і посилення заходів протиепідемічної небезпеки саме в школах. Про це можемо говорити через 3-4 тижня січня, коли будемо реєструвати збільшення захворюваності. Тобто діти в школу підуть" , - розповів голова Держспоживслужби Києва Олега Рубана в ефірі "Україна 24".

Нагадаємо, у вівторок, 28 грудня, в школах Києва почалися канікули. Вони, як повідомляли в КМДА, триватимуть до 9 січня. Цього ж дня у Києві зафіксували випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон". Влада закликала мешканців дотримуватися карантинних правил, які діють у столиці.