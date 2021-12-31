Глава Instagram розповів про плани на 2022 рік

Глава Instagram Адам Моссери поділився, на чому сфокусується соцмережа і як розставить пріоритети наступного року, повідомляє УНІАН.

"Нам доведеться переосмислити, що таке Instagram, тому що світ швидко змінюється і нам потрібно змінюватись разом з ним", - заявив він у відеозверненні .

Основним напрямком інсти у 2022 році стане розвиток відеоконтенту – мабуть, компанія серйозно налаштована скласти конкуренцію TikTok. Зокрема, в сервісі Reels з'явиться ще більше функцій, а новий розділ "Відео" поєднає відеоконтент зі стрічки та IGTV.

Як раніше згадувалося, у 2022 році платформа поверне хронологічну стрічку постів та додасть функцію батьківського контролю. Цього року вже з'явилася можливість публікувати пости з комп'ютерів та приховувати лайки під постами.

Крім нових нововведень, інста загострити свою увагу на прозорості. За словами Моссери, платформа збільшить контроль контенту та пояснить людям, "як працює Instagram, якщо вони збираються перетворити його на те, що вони хочуть або що краще для них". Про програму для iPad не було сказано жодного слова.