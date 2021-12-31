Українець стартує у найзнаменитішому ралі-рейді планети
Свою команду в найбільш виснажливій і тривалій автомобільній гонці виставить Київський міський автомотоклуб. Пілотувати машину буде відомий український спортсмен Сергій Малик, повідомляє РБК-Україна.
Український екіпаж у складі пілота Сергія Малика, штурмана Любомира Шумакова і механіка Сергія Матвієнка виступить на орендованій у Франції вантажівці Renault Kerax D-50 4х4 з 10,8-літровим турбодизелем. Команда виступить в класі Dakar Classic, в який допущені авто, випущені до 2000 року. Вони змагаються за скороченим маршрутом.
Цікаво, що це вже друга спроба української команди - у 2008 році вона мала виступити в Дакарі на вантажівці КрАЗ-5233ВЕ. Машина зі спеціальним кузовом з шістьма запасними колесами і запчастинами мала два додаткових паливних бака по 250 л кожен, а також три крісла на пневмопідвісці в кабіні. Але в той рік, через теракти, гонку в Африці скасували.
Відзначимо, що гонщик Сергій Малик в серпні цього року встановив рекорд швидкості на електромотоциклі Delfast Dnepr Electric в класі "А" OMEGA. Він промчав по соляному озеру в Бонневілі (штат Юта) зі швидкістю 107,217 миль/год (172,61 км/год).
Розклад етапів ралі-рейду "Дакар-2022"
1 січня
Етап 1A (пролог): Джидда-Хаіль (загальна довжина 834 км / спецділянка 19 км)
2 січня
Етап 1B: Хаіль-Хаіль (546 км / 334 км)
3 січня
Етап 2: Хаіль-Аль-Артавія (585 км / 339 км)
4 січня
Етап 3: Аль-Артавия – Аль-Каисума (554 км / 368 км)
5 січня
Етап 4: Аль-Каїсума-Ер-Ріяд (707 км / 465 км)
6 січня
Етап 5: Ер-Ріяд-Ер-Ріяд (563 км / 348 км)
7 січня
Етап 6: Ер-Ріяд-Ер-Ріяд (635 км / 421 км)
8 січня
День відпочинку
9 січня
Етап 7: Ер-Ріяд-Аль-Давадімі (700 км / 401 км)
10 січня
Етап 8: Аль-Давадими – Ваді-ад-Давасир (828 км / 394 км)
11 січня
Етап 9: Ваді-ад-Давасир – Ваді-ад-Давасир (490 км / 287 км)
12 січня
Етап 10: Ваді-ад-Давасір-Біша (757 км / 374 км)
13 січня
Етап 11: Біша-Біша (500 км / 345 км)
14 Січня
Етап 12: Біша-Джидда (676 км / 163 км)