Кияни закликають бути обережними на дорогах через туман

Найближчої години на Київ опуститься густий туман, який протримається до кінця доби, у зв'язку з чим у місті очікується зниження видимості на дорогах до рівня 200-500 м, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це пише прес-служба Київської міської державної адміністрації у п'ятницю. Зазначається, що окрім туману, в українській столиці також очікується ожеледь.

"Фахівці рекомендують водіям під час водіння в тумані слідувати наступним порадам: знизити швидкість руху; за наявності протитуманних фар включити їх разом з ближнім світлом; тримати безпечну дистанцію іншими автомобілями; при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію; уникати різких маневрів по дорозі", - йдеться у повідомленні .

У ньому уточнюється, що міський Департамент муніципальної безпеки, щоб уникнути травматизму, закликає пішоходів бути обережними під час пересування містом, а водіїв – по можливості утримуватися від поїздок на власному транспорті.

"Якщо ж уникнути поїздки неможливо, необхідно бути максимально обачними на дорогах", - зазначають у КМДА .

Там додають, що у разі виявлення ділянок доріг та територій, які не були оброблені від ожеледиці, городянам слід звертатися до Контактного центру міста Києва (15-51).