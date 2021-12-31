Саакашвілі вперше розповів про свою маленьку дочку

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який перебуває у в'язниці, вперше публічно визнав, що він має малолітню дочку - Еліс-Марію Саакашвілі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це перший Новий рік, який я зустрічаю у в'язниці, але це й перший Новий рік, коли з екрана телевізора в новорічному концерті на каналі "Мтаварі архі" візьме участь найменша учасниця разом зі своєю мамою - Еліс-Марія Саакашвілі, моя найулюбленіша дівчинка й наймолодша дочка" , - написав екс-президент у соцмережах.

facebook.com/SaakashviliMikheil

Він не назвав ім'я матері своєї дочки, але раніше ЗМІ повідомляли, що відома грузинська співачка Софо Ніжарадзе, яка живе у США, в червні 2020 року народила дочку, її назвали Еліс-Марія.

За інформацією ЗМІ, у 2014 році Саакашвілі придбав у Нью-Йорку квартиру вартістю $2 млн для своєї давньої знайомої Софо Ніжарадзе. Поки що невідомо, чи відвідає Ніжарадзе свого цивільного чоловіка в Руставській в'язниці, де Саакашвілі неодноразово відвідувала його українська цивільна дружина, депутат Верховної Ради Єлизавета Ясько.

Офіційна дружина Саакашвілі так жодного разу й не приїхала до нього у в'язницю.