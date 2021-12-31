Росія погрожує "вжити заходів", якщо США та НАТО не дадуть відповідь на "гарантії безпеки"

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва вживе заходів для усунення загроз своїй безпеці, якщо США та НАТО не відгукнуться на її пропозиції. Мова йде про так звані "гарантії безпеки", повідомляє РИА Новости.

"Якщо в розумний термін конструктивної відповіді не буде і Захід продовжить свою агресивну лінію, то Росія буде змушена вживати всіх необхідних заходів для забезпечення стратегічного балансу та усунення неприйнятних загроз нашій безпеці" , - сказав Лавров.

За його словами, російське МЗС не дасть "замотати ініціативи у нескінченних дискусіях" .

Він зазначив, що для РФ надзвичайно важливо, щоб у переговорах брали участь американські військові.

Лавров також заявив, що пропозиції спрямовані на створення та юридичне оформлення нової системи домовленостей із Заходом у сфері безпеки та припустив, що на її базі можливі нові угоди щодо контролю над озброєннями.