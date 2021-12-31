Кабмін доручив Мінцифри блокувати платежі за програмою "єПідтримка"
Кабінет Міністрів України уповноважив Міністерство цифрової трансформації блокувати платежі за програмою "еПідтримка" в разі порушення умов програми, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Постанова №1422 від 29 грудня опублікована на Урядовому порталі.
"У разі отримання інформації, у тому числі від правоохоронних органів, щодо порушення суб'єктом господарювання умов, визначених цим Порядком, Мінцифри блокує участь у програмі "еПідтримка" таких суб'єктів господарювання" , – зазначено у постанові Кабміну.