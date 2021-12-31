Прем'єр Польщі: "Північний потік-2" - інструмент газового шантажу

ЄС має чітко відповісти на шантаж Росії розширенням газової та енергетичної інфраструктури у довгостроковій перспективі, вважає Матеуш Моравецький, повідомляє Корреспондент.

Офіційна Варшава багато разів попереджала партнерів Євросоюзу, що газопровід Північний потік-2 – це інструмент газового шантажу з боку Росії. Про це сказав на прес-конференції польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, пише Польське радіо.

Моравецького попросили прокоментувати недавню заяву президента РФ Володимира Путіна, який сказав, що якщо буде згода на запуск ПП-2, то "до Європи відразу почнуть надходити великі додаткові обсяги російського газу" і це "одразу ж вплине і на ціну на ринку, на споті".

"Важко знайти найкращий доказ того, проти чого ми попереджаємо, про що говоримо вже кілька років. Північний потік-2 – інструмент газового шантажу. Сьогодні відповідальність несе Росія, і Брюссель спільно відповідає за дуже високі ціни на енергоносії, дуже високі ціни на газ", - сказав Моравецький.

Польський прем'єр вважає, що Кремль чітко дає зрозуміти Євросоюзу: "Якщо ви, хлопці у Західній Європі, будете поступливими, ми відкриємо кран, і піде газ. Інакше у вас будуть проблеми".