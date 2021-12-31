Лікар оцінив шкоду з'їденої під бій курантів записки з бажанням

Новорічна традиція з'їдати записку з бажанням у келиху із шампанським, загалом, не несе небезпеки здоров'ю, проте варто звернути увагу на якість паперу. Про це заявив лікар Андрій Тяжельников, посилаючись на російські ЗМІ, пише Виктория Подорожная, Корреспондент.

"Хоча папір не є їстівним продуктом, все ж таки в тій кількості, про яку йдеться, і раз на рік ця традиція шкоди здоров'ю не завдасть. Головне, щоб загадане бажання було здійснене, щоб не отримати психологічну травму", – зазначив фахівець.

Він порадив використати маленький незабарвлений шматочок паперу та писати простим олівцем. У кольоровому папері та чорнилі можуть бути шкідливі барвники.

Крім того, Тяжельников звернув увагу на іншу шкідливу новорічну традицію – дивитись телевізор під час застілля. За словами лікаря, людина, захоплена тим, що відбувається в телевізорі, не помічає сигналів насичення і може переїсти.