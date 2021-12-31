Вербування найманців для війни в Сирії: СБУ закінчила розслідування

Слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування щодо учасників угруповання, яке займалося вербуванням найманців для бойових дій на території Сирійської Арабської Республіки, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Зловмисники підшукували "туристів" для участі у збройному конфлікті на боці військових загонів сирійського режиму. Своїм клієнтам ділки обіцяли від 5 до 10 тис. дол. на місяць" , - зазначили в СБУ.

Уточнюється, що вербувальників було викрито співробітниками спецслужби у жовтні 2021 року.

"Дільці здійснювали підбір своїх "кандидатів" серед осіб, які мають бойовий досвід і мають навички поводження зі зброєю" , - наголошують у СБУ.

Зазначається, що злочинне угруповання організував мешканець Києва. До протиправної діяльності він залучив ще двох мешканців столичного регіону.

"Своїх клієнтів вони підшукували на території різних регіонів нашої країни. Для цього використали свої зв'язки, зокрема серед представників кримінальних кіл" , - уточнюють у спецслужбі.

Там додають, що наразі обвинувальний акт за ст. 447 Кримінального кодексу України направлено до суду.