НБУ запланував перевірки 35 банків у 2022 році: список

Національний банк України у 2022 році проведе інспекційні перевірки у 35 українських банках, частка яких на ринку становить 94%. Серед них – багато великих приватних і державних банків, повідомляє UBR.

Так, у першому кварталі заплановано перевірку восьми банків. Серед них – ОТП Банк, Універсал Банк, ТАСкомбанк та інші.

У другому кварталі перевірять 10 фінустанов, зокрема, Укрексімбанк, Укргазбанк, Альфа-Банк, Глобус, Січ, Укрсиббанк та інші.

Приватбанк, А-Банк, "Альянс" та "Креді Агріголь" перевірять у третьому кварталі 2022-го. А до списку на кінець року потрапили Ощадбанк, МТБ Банк, Мегабанк та інші.

План перевірок НБУ складено з урахуванням ризик-орієнтованого підходу на підставі певної загальної оцінки банків SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).

"Ризик-орієнтований підхід враховує приналежність банку до певної категорії з урахуванням його розміру в банківській системі, характеру та складності операцій, рівня ризиків, характерних для його діяльності" , - кажуть у центробанку.

Крім того, наступного року регулятор має намір проводити позапланові інспекційні перевірки, необхідність яких визначатиметься за результатами наглядових дій.