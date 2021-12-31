Головні досягнення у космосі у 2021 році

"Джеймс Вебб" вивчатиме походження Всесвіту, шукатиме позаземні форми життя і надмасивну чорну діру в серці Чумацького Шляху, повідомляє Корреспондент.

Людство 2021 рік - рік 60-річчя першого польоту людини в космос - зустрів низкою нових досягнень. Перший політ над неземною поверхнею, синтез кисню на Марсі, бум космічного туризму, битва з астероїдами та змінник легендарного телескопа Hubble. Сайт розповідає про головні здобутки у космосі цьогоріч.

Кроки на шляху колонізації Марса

У лютому 2021 року американський дослідницький апарат Perseverance (Наполегливість) успішно здійснив посадку на Марсі. Посадку ровера вчені прозвали "сімома хвилинами жаху", оскільки апарат скидав швидкість і вибирав відповідну ділянку для посадки в повністю автоматичному режимі.

Perseverance вирушив на Марс, щоб знайти сліди життя, вивчити історію та клімат Червоної планети, відібрати ґрунт для відправки на Землю та спробувати синтезувати кисень. Останнє йому вже успішно вдалося ще навесні.

В американському космічному агентстві пояснюють, що це відкриття допоможе у майбутньому забезпечити астронавтів повітрям, придатним для дихання. Атмосфера Марса на 96 відсотків складається із вуглекислого газу.

Результати експерименту означають, що з дослідження Марса людство переходить для його безпосереднього освоєння. У NASA вважають, що наслідки експерименту наближають висадку на Марс.

Крім того, перетворення місцевої атмосфери на кисень має дозволити у майбутньому виробляти паливо на Марсі.

Perseverance прибув на Червону планету з гелікоптером Ingenuity, який першим в історії здійснив керований політ над неземною поверхнею. На сьогоднішній день він здійснив близько 20 польотів. Найтриваліший політ зайняв понад 30 хвилин.

Польоти Ingenuity абсолютно автономні - він управлявся алгоритмом: через віддаленість Марса і складність комунікації - через марсохід і орбітальні апарати - марсолітом поки що не вдасться управляти як коптером, за допомогою джойстика. Детально про місію у матеріалі Крок для людства.

When 2021 started, I was flying through space at over 50,000 mph/80,000 kph. One (Earth) year later, my land speed is definitely slower – but my pace of discoveries is only picking up. So much more to come: https://t.co/pT3fCGkL1i pic.twitter.com/nYn0w3DY3C — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) December 29, 2021

У травні на Марс прибув китайський космічний апарат Тяньвень-1. Він став першою дослідною автоматичною місією Піднебесної до Червоної планети.

Марсохід Піднебесної будує топографічну карту Червоної планети, аналізує її клімат та склад ґрунту, а також шукає поклади льоду під поверхнею. Тяньвень-1 теж надсилає на Землю кольорові фотографії Марса.

Корисне навантаження Тяньвеня-1 складає 13 приладів, включаючи камери. З їхньою допомогою апарати створюють топографічну карту планети, шукають поклади водяного льоду, вивчають структуру та склад приповерхневого шару, а також досліджують іоносферу та клімат Марсу.

Наприкінці грудня команда дослідників Тяньвень-1 опублікувала перші дані, зібрані аналізатором іонів та енергійних нейтральних атомів MINPA, які досліджували сонячний вітер під час перельоту станції від Землі до Марса.

Прилад зміг визначити параметри сонячного вітру вздовж траєкторії руху станції, а також виявив кілька областей взаємодії потоків, що виникають, коли швидкий потік сонячного вітру наздоганяє низькошвидкісний потік.

Третім підкорювачем Марса у 2021 році став зонд ОАЕ Аль-Амаль. Ціль польоту апарату з Еміратів - складання повної картини марсіанської атмосфери за допомогою спеціальних камер.

Перші спостереження показують, що кисень на планеті розподілений нерівномірно, а також є різні температурні пояси, що суперечить очікуванням дослідників.

Змінник легендарного Hubble

Наприкінці грудня NASA запустило найбільший і найскладніший орбітальний телескоп в історії - James Webb. Цей інструмент називають наступником легендарного Hubble, який зробив численні відкриття.

Нова інфрачервона обсерваторія, на запуск якої астрономи чекали десятки років, також розгадуватиме загадки космосу від околиць Сонячної системи до перших у Всесвіті зірок.

Також James Webb отримає детальні фотографії величезної кількості галактик, що допоможе зрозуміти, як вони утворюються, живуть і вмирають. Він скануватиме атмосфери потенційно заселених планет у пошуках газів, що вказують на наявність біосфери.

У Сонячній системі йому теж вистачить справ, наприклад, спостереження за Ураном та Нептуном, про які людина знає зовсім небагато. Детально про місію у матеріалі Зазирне у минуле Всесвіту.

Війна з астероїдами

У листопаді NASA вперше запустило космічний апарат для навмисного зіткнення з астероїдом з метою зміни його орбіти. Місія отримала назву DART (Double Asteroid Redirection Test) і стала першим у світі проектом зміни траєкторії руху астероїдів.

Мета апарату - до жовтня 2022 року досягти подвійного астероїда Дідімос - Діморфос, який обертається навколо Сонця разом із Землею, щоб змінити траєкторію його польоту.

Зараз астероїд не несе реальної загрози для Землі і обраний NASA як ціль для удару через те, що потенційна зміна його траєкторії не становитиме небезпеки для нашої планети. Детально у матеріалі Навіщо збивати астероїди.

Туристичний сезон у космосі

11 липня 2021 року голова компанії Virgin Galactic Річард Бренсон став учасником першої приватної суборбітальної місії ракетного космоплану Unity. Разом із ще трьома туристами та двома пілотами мільярдер вирушив на висоту понад 86 кілометрів, до кордону космосу, та успішно повернувся на Землю. Політ тривав близько години.

За кілька днів відбувся перший туристичний політ корабля New Shepard компанії Blue Origin. Він проходив повністю в автоматичному режимі, капсула піднялася на висоту 105 кілометрів.

Політ тривав трохи більше десяти хвилин, після досягнення космосу апарат приземлився за допомогою трьох парашутів. На борту корабля перебували чотири мандрівники, серед них - глава Blue Origin і найбагатша на той момент людина Землі Джефф Безос.

У жовтні New Shepard вирушив у новий рейс. Серед пасажирів був 90-річний канадський актор Вільям Шетнер, який зіграв роль капітана зорельоту Ентерпрайз Джеймса Кірка у культовому серіалі Зоряний шлях.

У вересні компанія SpaceX Ілона Маска у рамках місії Inspiration4 запустила в космос на висоту 580 кілометрів чотирьох туристів. Вони вирушили в політ переобладнаним кораблем Crew Dragon з оглядовим куполом і провели на орбіті три дні.