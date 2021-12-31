Схема на 1,6 млн грн: кіберполіція зупинила продаж підробленого алкоголю
Кіберполіція викрила зловмисників, які виготовляли та продавали підроблені алкогольні напої, в тому числі елітні. Було вилучено понад 1 000 пляшок спиртних напоїв та грошові кошти в розмірі 1,6 млн грн, повідомила прес-служба.
Встановлено, що 5 чоловіків протягом 2021 року незаконно збували алкогольні напої з явними ознаками підробки марок акцизного податку України. Зловмисники розповсюджували продукцію за допомогою створених сайтів в мережі Інтернет та магазину.
"Працівники поліції провели обшуки в оселях фігурантів, торговельних точках та складі. Вилучено комп’ютерну техніку, понад 1 000 пляшок спиртних напоїв та грошові кошти в розмірі 1,6 млн.грн., отримані від незаконної реалізації підакцизного товару", - йдеться в повідомленні.
Слідчі оперативні дії проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України.
Підозрюваним загрожує позбавлення волі строком від 5 до 10 років з конфіскацією майна.