Схема на 1,6 млн грн: кіберполіція зупинила продаж підробленого алкоголю

Кіберполіція викрила зловмисників, які виготовляли та продавали підроблені алкогольні напої, в тому числі елітні. Було вилучено понад 1 000 пляшок спиртних напоїв та грошові кошти в розмірі 1,6 млн грн, повідомила﻿ прес-служба.

Встановлено, що 5 чоловіків протягом 2021 року незаконно збували алкогольні напої з явними ознаками підробки марок акцизного податку України. Зловмисники розповсюджували продукцію за допомогою створених сайтів в мережі Інтернет та магазину.

"Працівники поліції провели обшуки в оселях фігурантів, торговельних точках та складі. Вилучено комп’ютерну техніку, понад 1 000 пляшок спиртних напоїв та грошові кошти в розмірі 1,6 млн.грн., отримані від незаконної реалізації підакцизного товару" , - йдеться в повідомленні.

Слідчі оперативні дії проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України.

Підозрюваним загрожує позбавлення волі строком від 5 до 10 років з конфіскацією майна.