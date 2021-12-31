Луганську "Зорю" покинув найкращий бомбардир команди

20-річний іранський нападник Аллах'яр Сайядманеш оголосив, що він покидає луганську "Зорю", повідомляє УНІАН.

Форвард опублікував у своєму Instagram пост, де зворушливо попрощався з командою.

"Завжди важко прощатися з тими, кого любиш. Але після прекрасних 1,5 року з командою і неймовірними фанатами можу лише сказати, що "Зоря" назавжди залишиться в моєму серці. Я ніколи не забуду ці неймовірні часи і спогади, яких ми досягли за цей період. Хочу подякувати усім партнерам по команді, тренерам і персоналу за все, що вони зробили, як допомогли мені стати сильнішим як людині, так і футболістові. Прощай, "Зоря". Мужики" , - написав Аллах'яр.

фото instagram.allahyar_sayyadmanesh

Сайядманеш виступав за "Зорю" на правах оренди, адже його контракт належить турецькому "Фенербахче". В "Зорі" Аллах'яр грав з жовтня 2020 року, тепер термін оренди завершився, а луганський клуб не домовився щодо продовження орендної угоди.

Аллах'яр повернеться до "Фенербахче", але ЗМІ повідомляли, що харківський "Металіст" може підписати іранця на повноцінній основі.

В поточному сезоні УПЛ Сайядманеш забив 7 м'ячів та віддав 4 гольові передачі. Також в його активі 2 голи в Лізі конференцій УЄФА.

"Зоря": результати в сезоні