АМКУ оштрафував Ощадбанк

31 грудня Антимонопольний комітет України оштрафував державний Ощадбанк на 503,6 тис. грн за неконкурентні умови обслуговування Картки киянина, повідомляє Новое время.

Відзначається, що Ощадбанк був одноосібним банком-учасником проєкту. У період з червня 2016 року по грудень 2021 року банк висував умовою отримання Картки киянина обов’язкове підключення платної послуги СМС-інформування. Також у цей же період під час реєстрації карток через сайт та додаток Ощад 24/7 відбувалася автоматична активація платної послуги СМС-інформування.

"За ці два порушення на АТ Ощадбанк накладено штраф загальною сумою 503,55 тис. грн. Визначаючи суму штрафу, Комітет врахував, що банк уже припинив порушення, не заперечував факт його вчинення та співпрацював із Комітетом під час розгляду справи" , — повідомили в АМКУ.

Ощадбанк було засновано у 1991 році. Він є одним з чотирьох держбанків. За даними Нацбанку, за розміром загальних активів Ощадбанк займає 2-е місце (247,44 млрд грн на 1 жовтня) серед 71 банку.