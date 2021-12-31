Ахметов: "Шахтарю" аплодуватиме вся Європа

Президент ФК "Шахтар" Рінат Ахметов привітав футболістів та вболівальників з Новим роком та побажав усім перемог. Про це йдеться у його привітанні, оприлюдненому на сайті, повідомляє Обозреватель.

"У новий, 2022-й, рік "Шахтар" йде з великими надіями та максимальними цілями. Наші амбіції незмінні - перемагати, перемагати і ще раз перемагати. Ми показуватимемо інтелектуальний футбол, радуватимемо вболівальників красивою атакуючою грою. Ми хочемо тримати в руках. трофеї, хочемо здобути Кубок та золоті медалі чемпіонату України, хочемо, щоб свій перший титул виграла наша жіноча команда" , – йдеться у вітанні.

За словами президента ФК "Шахтар", цього року у клубі відбулася зміна поколінь - його покинули футболісти, які протягом довгих років грали ключові ролі у команді.

"Тайсон, Марлос, Дентіньо – кожен із цих гравців вписав своє ім'я в історію "Шахтаря". Дякуємо їм за важливі перемоги та трофеї, за гарний футбол і найголовніше - за яскраві емоції!" , – зазначив Ахметов.

А також висловив упевненість, що новий головний тренер команди - Роберто Де Дзербі – зробить "Шахтар" ще сильнішим і успішнішим, і в наступному році команда подарує вболівальникам гарний футбол і багато яскравих перемог, яким аплодуватиме вся Європа.