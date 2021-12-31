Смертельна ДТП в Харкові: справу 16-річного водія направили до суду

Харківська обласна прокуратура направила до суду справу 16-річного водія "Інфініті", який спровокував смертельну аварію в Харкові, унаслідок якої загинула людина.

Про це повідомила прес-служба﻿ Офісу генпрокурора.

"Харківською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 16-річного водія за фактами порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, та завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 383 КК України)" , - йдеться в повідомленні. ﻿

Встановлено, що 26 жовтня 2021 року близько 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської в м. Харкові відбулося зіткнення автомобілів «Шевроле Авео» та «Інфініті» під керуванням 16-річного водія, який рухався на червоний сигнал світлофора. Внаслідок аварії водій автомобіля «Шевроле Авео» загинув на місці.

Після ДТП 16-річного водія та трьох пасажирів «Інфініті» - двох 19-річних юнаків та 16-річну дівчину доставлено до лікарні. Перебуваючи в медичному закладі, водій зателефонував у поліцію та повідомив, що його автомобіль нібито викрали.

Під час розслідування також встановлено, що на момент ДТП автомобіль «Інфініті» був у справному стані, у тому числі гальмівна та рульова системи.

Наразі триває слідство за фактами допуску батьками неповнолітнього до керування автомобілем та злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною (ст. 287, ст. 166 КК України). Також розслідується факт незаконного заволодіння транспортним засобом (ч.1, ч. 3 ст. 289 ККУ).