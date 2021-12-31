Україна потрапила до переліку найдоступніших гірськолижних напрямків у Європі

Україна потрапила в топ найдешевших країн Європи для гірськолижного відпочинку цієї зими. У списку доступних напрямків для європейських туристів українські Карпати опинилися на другому місці після Угорщини, пише Ольга Маджумдар, РБК-Україна.

Дослідження проводилося LuxuryHotel.com - фахівці вивчили витрати на проживання та проїзд на гірськолижних курортах по всій Європі, щоб з'ясувати, яка країна в середньому виявилася найдешевшою.

Вихідні на лижах в Україні - 87 євро з перельотом

Угорщина, відома туристам за містами Будапешт і Дебрецен, була названа найдешевшою країною для катання на лижах.

Поїздка на один з численних курортів коштує в середньому 82 євро за проїзд із Лондона і одну ніч в тризірковому готелі. Це менше, ніж половина вартості аналогічного відпочинку в Альпах.

Фото: Гірськолижний відпочинок у Румунії (unsplash.com/lara-puscas)

В одному з найпопулярніших гірськолижних курортів країни Еплені знаходиться найдовший гірськолижний спуск Угорщини з 4-кілометровою лижною базою.

На другому місці знаходиться Україна - лижна поїздка в нашу країну коштує близько 87 євро (3200 гривень) на людину в обидві сторони і одну ніч в готелі.

"Хоча це може бути не найвідомішим місцем для зимових видів спорту, в країні є понад 40 гірськолижних курортів із більш ніж 185 кілометрами лижних трас по всій країні. Тут знаходиться Буковель - найбільший гірськолижний курорт у Східній Європі, який щозими приймає більше мільйона відвідувачів" , - описали зимовий відпочинок в Україні в статті.

Фото: Один із гірськолижних курортів України - Драгобрат (unsplash.com/alexandra-luniel)

На третьому місці за дешевизною гірськолижного відпочинку для європейців виявилася Болгарія. Щоб доїхати і зупинитися на ніч в тризірковому готелі в одному з гірськолижних курортів, середні витрати складають 88 євро. Це найдешевша для проживання країна в списку - в середньому 40 євро в день.

Недалеко від столиці Софії на околиці гір Ріла розташований найстаріший гірськолижний курорт країни Боровець – його побудували в 1896 році.

Де в Європі ще недорого відпочити на гірськолижних курортах

Відразу за трійкою лідерів опинилася Румунія, де вартість зимової поїздки в середньому становить близько 90 євро на людину. Незважаючи на те, що лижна культура не настільки поширена, як у деяких інших країнах у списку, Румунія все ще пропонує доступні зимові види спорту з безліччю курортів, які варто відвідати. Синая - один з найпопулярніших регіонів з більш ніж 20 кілометрами лижних трас.

У першу десятку також увійшла Греція, відома як один з найпопулярніших літніх напрямків в Європі. Однак 80% території країни займають гори, тому в зимові місяці вона перетворюється на одну з головних лижних точок Середземномор'я, а поїздка на лижах до країни коштуватиме в середньому близько 127 євро. Арахова - один з найпопулярніших курортів країни, розташований недалеко від стародавнього міста Афін.

Фото: Гірськолижний відпочинок в Греції (unsplash.com/jason-blackeye)

Десятка найбільш недорогих напрямків Європи для гірськолижного відпочинку, включаючи авіапереліт і проживання однієї ночі в 3* готелі, виглядає так:

Угорщина - 82 євро; Україна - 87 євро; Болгарія - 88 євро; Румунія - 90 євро; Словаччина - 93 євро; Чехія - 95 євро; Польща - 100 євро; Андорра - 113 євро; Греція - 127 євро; Словенія - 134 євро.

У цю вартість експерти включили вартість авіаперельоту в обидві сторони з Лондона, яка варіювалася від 22 євро до 50 євро. Для туристів з Лондона в Україну переліт обходиться в середньому в 27 євро.