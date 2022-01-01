Серіали січня 2022: огляд популярних прем'єр на стримінгах

Грудень підійшов до кінця і вже скоро 2022 рік, а з ним і питання, що ж нового подивитися у січні. Редакція підготувала для вас перелік прем'єр, які вийдуть на екрани у першому місяці нового року, повідомляє 24 Канал.

Новий 2022 рік приготував для нас чимало сюрпризів. Фанатам серіалів вже з січня буде на що звернути увагу.

Прибиральниця (The Cleaning Lady)

Стримінг: Fox Прем'єра: 3 січня

Про що серіал

У центрі сюжету – лікарка із Камбоджі, яка приїжджає до США у пошуках термінової медичної допомоги для свого сина. Коли єдиний відповідний донор відмовляється, а термін візи спливає, жінка застряє у Лас-Вегасі. Мимоволі стаючи свідком вбивства, головна героїня починає працювати на мафію. Тепер вона веде подвійне життя та використовує свої медичні навички, щоб знищувати докази злочинів мафії.

Добра Сем (Good Sam)

Стримінг: CBS Прем'єра: 5 січня

Про що серіал

Історія про доктора Саманту Гріффіт (Софія Буш). Вона стає новим головним хірургом у лікарні Лейкшор Сентінел після того, як її батько (Джейсон Айзекс), легендарний лідер, який обіймав цю посаду раніше, впав у кому. Проте ситуація ускладнюється – одужавши, її батько хоче повернути собі свої повноваження у повному обсязі.

Миротворець (Peacemaker)

Стримінг: HBO Max Прем'єра: 13 січня

Про що серіалІсторія походження супергероя Крістофера Сміта, відомого як Миротворець. Заслуживши свій титул, він вірить, що миру і свободи можна досягти будь-якими способами, навіть якщо для цього доведеться вбити безліч поганих хлопців.

Цей будинок (The House)

Стримінг: Netflix Прем'єра: 14 січня

Про що серіал

Атмосферний мультфільм для дорослих від Netflix сам стрімінг вже охрестив ексцентричним мороком. Події розгортваються в загадковому й похмурому будинку у різні епохи. Історії розповідають про мешканців будинку, які виявляються пов'язані один з одним. В озвучці анімації брали участь такі культові актори, як Хелена Бонем-Картер, Міа Ґот, Вілл Шарп.

Як я зустріла вашого тата (How I Met Your Father)

Стримінг: Hulu Прем'єра: 18 січня

Про що серіал

Головна героїня (Гіларі Дафф) розповідає своїм дітям історію знайомства з їхнім батьком, постійно відволікаючись на байки про життя з друзями-міленіалами у Нью-Йорку 2022 року. Щось схоже, здається, ми вже колись бачили.

Позолочене століття (The Gilded Age)

Стримінг: HBO Прем'єра: 24 січня

Про що серіал

Головна героїня Меріан переїжджає із сільської Пенсільванії до богемного Нью-Йорка після смерті свого батька. Дівчина живе зі своїми багатими тітоньками (Сінтія Ніксон і Крістін Баранскі) і намагається звикнути до життя у великому та галасливому Нью-Йорку. Тітоньки Меріан аристократки і ніяк не можуть прийняти той факт, що їм на зміну приходять промисловці – і настає нове століття.

Цікавий факт! Роль Меріан виконує донька Меріл Стріп, 30-річна актриса та модель Луїза Джейкобсон.