Стефанчук вирішив нагородити депутатів-засновників незалежності України

Перед Новим роком голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зареєстрував законопроєкт про "народних депутатів – засновників державної незалежності України", яким пропонується надати особливий статус. Про це йдеться в картці документа на сайті парламенту, повідомляє Ліга.net.

За словами Стефанчука, проєкт пов'язаний із 30-ою річницею відновлення незалежності України у 2021 році.

"Ця практика поширена в багатьох країнах світу. Десь їх називають батьками-засновниками, десь підписантами. А в Україні пропоную таким народним депутатам присвоїти особливий статус "Засновника державної незалежності України" , — пояснив він.

Згідно з проєктом закону, нардепам видадуть посвідчення та нагрудний знак. Статус засновника зберігатиметься за ними довічно. Також його можуть присвоїти посмертно.

"Засновник" має дотримуватись моральних та етичних норм поведінки, долучатись до розвитку держави. Серед його привілеїв, зокрема, є отримання дипломатичного паспорта для здійснення офіційних поїздок до іноземних держав, йдеться в законопроєкті.

Їм також можуть присвоїти довічне грошове утримання (розмір виплат та порядок присвоєння встановлюватиметься Кабміном).

За бажанням рідних та родичів, у разі смерті "засновника", могилу та надгробок облаштують затвердженою урядом символікою. Допомогу у похованні надаватимуть органи місцевого самоврядування.