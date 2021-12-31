Алкоголь в організмі: пам'ятка для автомобіліста

Управління авто у стані алкогольного сп'яніння може призвести до непоправних наслідків. Крім того, цього року суттєво посилили покарання за подібне правопорушення, повідомляє Обозреватель.

Пам'ятайте, що алкоголь може довго перебувати в організмі, на що впливає багато факторів.

Наведена нижче таблиця наочно демонструє, протягом якого часу виводиться алкоголь з організму залежно від його міцності, кількості напою та маси людини. Також варто зазначити, що наведені цифри – це середні показники, а у кожного конкретного індивідуума вони можуть відрізнятися у той чи інший бік.

Час, необхідний для виведення алкоголю з організму, залежно від ваги, міцності напою та його кількості. Джерело: obozrevatel.com

Велика кількість святкових днів та традиції щедрого застілля супроводжуються активним вживанням різних напоїв. Однак у процесі веселого відпочинку у сімейному колі або з друзями варто пам'ятати: якщо ви плануєте вранці сідати за кермо, то ввечері краще утриматися від випивки або мінімізувати її кількість.

А патрульна поліція нагадує про відповідальність за п'яне водіння. За таке правопорушення загрожує покарання у вигляді штрафу від 17 тисяч гривень до позбавлення прав на 10 років.