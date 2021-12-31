Ціна газу в Європі встановила рекорд

Ціна газу на європейській біржі ICE встановила під час торгів 31 грудня рекорд, опустившись до мінімального значення з листопада. Про це свідчать дані майданчика, повідомляє Лента.Ру.

На момент публікації ф'ючерс на мегават-годину газу з постачанням у лютому коштував 67,8 євро. Таким чином, тисяча кубометрів газу коштувала 808,2 долара . Зниження за останню добу становило 22,3 відсотка.

Восени 2021 року Європа зіштовхнулася із газовою кризою. Через перебої в постачанні, низькі рівні заповненості європейських сховищ і високий попит через низькі температури ціна газу різко зростала протягом декількох тижнів.

На піку ціна тисячі кубометрів газу перевищувала 1200 доларів. Однак потім котирування пішли на спад, зокрема через перенаправлення танкерів зі зрідженим природним газом (ЗПГ), що прямували до Азії, до європейських портів.