Нацполіція затримала шахраїв, які привласнювали квартири померлих киян

Співробітники Нацполіції припинили злочинну діяльність організованої групи, яка шахрайським шляхом заволоділа житлом самотніх померлих киян, повідомила﻿ прес-служба.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що до групи входило шість осіб. Для заволодіння житлом члени організованої групи підробляли низку документів та договори купівлі-продажу квартир померлих осіб.

Потім фіктивну документацію надавали нотаріусу для реєстрації. Оформлення привласнених квартир здійснювалося на членів групи.

Наразі досудовим розслідуванням задокументовано три факти заволодіння нерухомим майном розташованим у Києві.

Під час обшуків правоохоронці вилучили документи, мобільні телефони та електронні носії інформації, які мають доказове значення.

Слідчі повідомили про підозру двом організаторам групи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) КК України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12-ти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.