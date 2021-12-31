Нацполіція затримала шахраїв, які привласнювали квартири померлих киян
Співробітники Нацполіції припинили злочинну діяльність організованої групи, яка шахрайським шляхом заволоділа житлом самотніх померлих киян, повідомила прес-служба.
Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що до групи входило шість осіб. Для заволодіння житлом члени організованої групи підробляли низку документів та договори купівлі-продажу квартир померлих осіб.
Потім фіктивну документацію надавали нотаріусу для реєстрації. Оформлення привласнених квартир здійснювалося на членів групи.
Наразі досудовим розслідуванням задокументовано три факти заволодіння нерухомим майном розташованим у Києві.
Під час обшуків правоохоронці вилучили документи, мобільні телефони та електронні носії інформації, які мають доказове значення.
Слідчі повідомили про підозру двом організаторам групи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) КК України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12-ти років з конфіскацією майна.