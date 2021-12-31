Шольц згадав Україну в новорічному привітанні
Уперше за 17 років німці почують новорічне привітання не від Ангели Меркель. Новий канцлер Німеччини Олаф Шольц згадав про Україну у своєму першому новорічному привітанні. Про це, посилаючись на німецькі ЗМІ, пише Александр Иваницкий, Корреспондент.
У своїй промові Шольц виступив за
"суверенну, єдину, сильну Європу" .
Він нагадав, що трансатлантична співпраця має важливе значення для безпеки в Європі та за її межами.
"Щодо України, то зараз ми стикаємося з новими викликами", – сказав німецький канцлер.
Коментуючи побоювання, що Росія може напасти на Україну, Шольц сказав:
"Непорушність кордонів є цінним активом – і не підлягає обговоренню".
Він нагадав, що з 1 січня до Німеччини переходить головування у Великій сімці.
"Ми використовуємо наше головування для того, щоб цей клуб держав перетворився на флагман – флагман кліматично-нейтрального господарювання та справедливого світу",– заявив Шольц.