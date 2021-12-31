Екс-прем'єр України Азаров подав до суду на СБУ та РНБО

Окружним адміністративним судом міста Києва зареєстровано позов до Служби безпеки України та Ради національної безпеки та оборони України. Позивачем вказано Миколу Азарова. Про це повідомляється на сайті суду.

Серед вимог позову – визнати протиправною бездіяльність СБУ, яка, на думку позивача, полягає у невнесенні до РНБО України пропозиції щодо скасування щодо нього санкцій та зобов'язати СБУ внести до РНБО України такі пропозиції шляхом виключення п.2 із Додатка 1 рішення РНБО України "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" від 19.03.2021р, введеного в дію Указом Президента України від 9.04.2021р. №151/2021.

Також Микола Азаров просить суд визнати протиправною бездіяльність РНБО України щодо неприйняття Рішення про скасування санкцій щодо нього та зобов'язати РНБО України ухвалити таке рішення.

Суд вирішує питання відкриття провадження у адміністративній справі.