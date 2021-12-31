Зірки привітали українців із Новим роком: що побажали знаменитості

Напередодні Нового року-2022 українські знаменитості підбили підсумки свого 2021-го та привітали шанувальників зі святом. Багато хто поділився знімками з близькими, фотографіями в ефектних вбраннях або кадрами зі своїх виступів, повідомляє Обозреватель.

Поздоровлення вже прозвучали від Потапа, Ольги Сумської, Даші Астаф'євої, Alyona Alyona, Андре Тана, Лілії Ребрик та інших. Теплі слова та фото, які співаки, актори, модельєри та інші зірки опублікували в Instagram.

Відома реперка Alyona Alyona (Олена Савраненко) створила справжню новорічну листівку, де позувала разом зі своїм хлопцем, українським блогером Yoxden (Денисом).

Вона також записала відео, в якому побажала українцям щастя, "діточок як на небі зірочок", любові й мирного неба над головою. А в пості зірка побажала також "подвійну порцію здоров'я, подвійну дозу найяскравіших емоцій, щоб мрії збувалися вдвічі швидше і працювалося вдвічі легше".

Привітання від Alyona Alyona. Джерело: Скриншот Instagram @alyona.alyona.official

Українська співачка і модель Даша Астаф'єва подякувала 2021-му. "Найголовніше за стару та нову мене, за близьких, які поруч і з ними все добре. Нехай так і буде!" – написала.

Артистка звернулася до фанів, сказавши, що любить їх. "Хлопці, будьте щасливі, не втомлюйтеся шукати і знаходити своє щастя!" – сказано в пості знаменитості.

Вітання від Астафієвої. Джерело: Скриншот Instagram @da_astafieva

Журналістка, володарка титулу "Міс Україна-2016" Олександра Кучеренко опублікувала спільне фото зі своїм чоловіком, ведучим програми "Світ навиворіт" Дмитром Комаровим.

Вона розповіла, що святкуватиме разом з обранцем, а також побажала фоловерам, щоб їхні кохані люди були завжди поруч.

Вітання від Кучеренка. Джерело: Скриншот Instagram @aakucherenko

Українська акторка Ольга Сумська на честь свята опублікувала архівні фото з актором Віталієм Борисюком, її чоловіком. Пара разом понад 25 років.

Зірка зізналася, що їй дуже приємно згадувати, як вона святкувала Новий рік із коханим. "Усіх з прийдешнім!" – написала.

Вітання від Сумської. Джерело: Скриншот Instagram @olgasumska

А ось продюсер та реп-виконавець Потап (Олексій Потапенко) не був таким багатослівним. У своєму посту він поділився кадрами зі сцени і написав лише: "З прийдешнім!" – додавши до поста два серця.

Уже в іншій публікації музикант зізнався, що рік для нього "був непростий, але класний".

Поздоровлення від Потапа. Джерело: Скриншот Instagram @realpotap

Співачка Ганна Завальська, учасниця гурту "Алібі", опублікувала фотографію зі своїм сином і заявила, що чекає на настання 2022-го.

Вітання від Завальської. Джерело: Скриншот Instagram @anna_zavalskaya

Телеведуча та актриса Лілія Ребрик також влаштувала сімейну фотосесію. Зі своїми дітьми та чоловіком вона позувала на тлі високої прикрашеної ялинки. Зірка розповіла, що вона святкуватиме Новий рік удома.

Вітання від Ребрик. Джерело: Скриншот Instagram @liliia.rebrik

Співачка та актриса Надія Мейхер поділилася чуттєвими фото. Екс-"ВІА Гра" закликала фанатів любити кожну мить життя та почати з любові до себе.

Побажання від Мейхер. Джерело: Скриншот Instagram @nadyameiher

Дизайнер Андре Тан записав відео та побажав українцям, щоб вони навчилися дякувати іншим і собі, шукати "промінчик світла в пітьмі", а також знайшли нестандартні шляхи реалізації своїх цілей.

Вітання від Андре Тана. Джерело: Скриншот Instagram @andre_tan_official

Український телеведучий та шоумен Олександр Педан підбив підсумки свого року. Він зізнався, що йому не вистачило відпочинку із дружиною. У новому році телезірка планує надолужити це

Вітання від Педана. Джерело: Скриншот Instagram @pedanos

А співачка та телеведуча Регіна Тодоренко, яка переїхала з України до Росії, побажала всім мріяти, загадувати бажання, подорожувати.

"З прийдешнім Новим роком, мої добрі, мої сміливі, сильні, чесні, люблячі та кохані... Творіть своє життя таким, яким ви хочете його бачити і проживати! Робіть себе щасливими!" – закликала співачка.