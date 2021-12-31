Nissan продає завод з виробництва пікапів

У заводу в Барселоні з'явиться новий власник - компанія QEV Technologies, повідомляє Автоцентр.

Nissan продає завод у Барселоні, який останніми роками випускав лише три моделі та всі вони були пікапами. Останній іспанський Nissan Navara зібрали 16 грудня 2021 року. Водночас, на інших заводах марки — у Китаї, Мексиці, Таїланді, Південній Африці та Аргентині — виробництво моделі триває.

Новий власник підприємства – компанія QEV Technologies – перепрофілює його під виробництво акумуляторних батарей для електромобілів. У цьому починанні QEV Technologies підтримають фірми Inzile і Volta.

QEV Technologies далеко не єдина, хто хотів стати власником колишнього підприємства Ніссан. До грудня 2021 року марка вела переговори з ще одним потенційним покупцем – Great Wall Motor.

Крім цього заводу Nissan має ще два невеликі підприємства в Барселоні. Вони спеціалізуються з випуску автокомпонентів. Їхня марка теж хоче продати, але покупців досі не знайдено.

Завод марки в Барселоні вперше відчинив свої двері у 1980 році. З того часу тут виробляли позашляховики Patrol, Terrano II, Pathfinder, вени Vanette, Serena, пікапи Navara D40 та вантажівки Alteon та Cabstar.