Валютний ринок напередодні Нового року

В останній день 2021 року міжбанківський валютний ринок відпочиває. Готівковий ринок та ринок FOREX продовжують працювати «до останнього клієнта».

На готівковому валютному ринку України останніми роками спостерігається тенденція підвищеного попиту на долар саме в останні дні року. З одного боку, конвертує святковий виторг торгівля. З іншого боку, бізнес перед «довгими вихідними» (багато хто закривається до 10 січня) вважає за краще залишитися в твердій валюті, побоюючись різних форс-мажорів. Зрештою, населення у грудні активно забирало вклади з банків; частина гривневих депозитів також переводилася у валюту.

Не став винятком і 2021 рік, що минає. За інформацією порталу "Курс України"﻿, попит на готівкового "американця" почав зростати по регіонах ще позавчора. Вчора, підштовхуваний зростанням на міжбанку, готівковий долар піднявся вище за позначку 27,30, а сьогодні у першій половині дня столичні обмінні пункти продавали його не дешевше 27,35-27,37 гривень, а місцями – навіть по 27,40. І якщо після обіду в столиці інтерес до покупок почав знижуватися (клієнти явно перейшли на підготовку Новорічного святкового столу), то із регіонів (Харків, Черкаси, Житомир) повідомили, що «практично розкупили весь долар». Звичайно, це не означає, що по всьому місту різко зник долар. Але показовим є те, що незважаючи на досить стабільний курс протягом усього 2021 року, довіра до національної валюти залишається ще на досить низькому рівні. А ось у Львові ситуація протилежна: нас інформують про проблеми з гривнею, т.к. кількість клієнтів, що здають валюту, у кілька разів більша, ніж покупців. Це й не дивно: багато львів'ян працювали за кордоном і зараз приїхали на новорічні та різдвяні свята до своїх родин; вони поспішають поміняти зароблені євро та долари на гривню, щоб накрити святкові столи та всією сім'єю відсвяткувати Новий рік.

На FOREX – висока волатильність у зв'язку із закриттям позицій перед кінцем року. Євро виріс до долара з 1,1301 до 1,1354 долара. Вище пробитися не вдається, т.к. євро, що подорожчало, активно продають. Піднявся в ціні і готівковий євро: якщо вчора ввечері ще можна було знайти його по 30,80 гривень, то сьогодні дешевше за 30,85-30,88 гривень євровалюту в столиці вже не купити. На Західній Україні євро традиційно дешевше.

Російський рубль, який вранці зміцнився до долара після новин про розмову двох президентів – США та Росії, знову слабшає та досяг 75,40 рублів за долар. Схоже, розмова не принесла бажаних результатів, хоч і започаткувала серію переговорів у форматі Росія – НАТО та Росія – ОБСЄ. Щодо готівкового рубля та його вартості в Україні, останні тижні продемонстрували завидну стабільність курсу. Сьогодні рубль подешевшав на 1 копійку, до 3,67-3,69 гривні за 10 рублів, але можна сміливо заявити, що два тижні поспіль ціна російської валюти в Україні практично застигла на одному місці.

Наступний огляд з'явиться уранці 4 січня.

З НОВИМ РОКОМ, ДОРОГІ ЧИТАЧІ!