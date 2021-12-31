Головна ялинка України увійшла до рейтингу найкрасивіших у Європі

Головна ялинка України у Києві на Софійській площі увійшла до топ-15 найкрасивіших ялинок Європи. Вона опинилася на 13 місці у списку, пише Іванна Шовкун, РБК-Україна.

Українська новорічна ялинка опинилася у рейтингу між ялинками з Польщі та Італії.

ялинка у Варшаві/Польща (europeanbestdestinations.com)

ялинка в Римі/Італія (europeanbestdestinations.com)

На сайті Europe Best Destinations зазначили, що київська ялинка прикрашена десятками кілометрів гірлянд. А саме місто – гарне місце для поїздки на різдвяні та новорічні свята. У виданні наголосили, що у столиці України працюють різдвяні ярмарки у різних місцях.

Перше місце серед європейських ялинок посіло новорічне дерево на мальтійському острові Гоцо. На другому та третьому місці – ялинки зі Страсбурга та Лісабона.

ялинка на Мальті (europeanbestdestinations.com)

ялинка у Страсбурзі/Франція (europeanbestdestinations.com)

Фото: ялинка у Лісабоні/Португалія (europeanbestdestinations.com)

Нагадаємо, ялинку, відкриту 19 грудня біля Офісу президента, прикрасили новорічними іграшками від дітей із особливими потребами. Проект проходить вже вдруге з ініціативи першої леді України – Олени Зеленської.