Нардеп від ЄС Герасимов не задекларував будинок в Іспанії

Національне агентство із запобігання корупції виявило, що співголова фракції Європейська солідарність Артур Герасимов вказав недостовірні відомості у декларації на суму 1,2 мільйона гривень, повідомляє Новое время.

Перевірка НАЗК підтвердила інформацію щодо розслідування "Схем" про те, що Герасимов володіє двоповерховим маєтком у місті Хавеа в Іспанії з 2013 року і не вказує його у декларації.

У своїх поясненнях народний депутат зазначив, що подарував будинок матері, однак, як з'ясували у Нацагентстві, ця угода не була належним чином оформлена. Результати перевірки НАЗК залучать існуюче кримінальне провадження НАБУ, яке було зареєстровано після виходу розслідування Схем.

У поясненнях НАЗК Герасимов повідомив, що це закордонне майно йому не належить, оскільки він подарував його своїй матері, уклавши договір дарування у письмовій формі. За словами депутата, згідно з положеннями договору, саме вона мала внести всі необхідні зміни до реєстрів майна, переоформити документи.

У той же час, як встановили в НАЗК, згідно з іспанським законодавством, для того, щоб дарування було дійсним, воно має бути оформлене в нотаріальному порядку із зазначенням конкретного об'єкта, що дарує та розміру податків, які мають бути сплачені тим, кому це було подаровано.

Герасимов надав Агентству договір дарування без нотаріального посвідчення, складений 12.11.2013 року.

"Однак сам суб'єкт набув права власності на вказану нерухомість 14.11.2013" , – повідомили у НАЗК.

Таким чином, Герасимов уклав договір дарування майна за два дні до його придбання.

Як йдеться у довідці НАЗК, згідно з поданими депутатом документами, кадастрова вартість цього будинку на момент придбання у 2013 році становила близько 35 тисяч євро.

Окремо у Нацагентстві звернули увагу і на інші порушення у декларації народного депутата. Герасимов не зазначив, що його дочка має право на користування квартирою, що належить дружині, а також своє право користуватися квартирою матері. Також Герасимов не вказав рахунки, що є у нього, у двох банках.

У відомстві нарахували недостовірні відомості у декларації Герасимова на суму 1,2 млн гривень.

"У діях суб'єкта декларування встановлено ознаки правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України" , - йдеться у висновку НАЗК.

Максимальне покарання за цією статтею — обмеження волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Тепер довідку, складену НАЗК, як висновок компетентного органу залучать до вже наявного кримінального провадження НАБУ, яке було зареєстровано після публікації Схем щодо ймовірного недостовірного декларування Герасимова.