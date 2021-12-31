Україна буде захищатися, навіть якщо Захід "похитнеться" – Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна оборонятиметься від Росії, навіть якщо західні країни оберуть політику умиротворення агресора,
"Україна вже майже вісім років захищається від російської агресії, що триває. Незважаючи на те, що не є членом НАТО. Ми здатні захищатися.
Якщо Захід похитнеться і вибере умиротворення, ми все одно захищатимемо себе, своє право на існування і майбутнє", - написав Кулеба в Twitter.