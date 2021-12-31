Рух телескопа James Webb зняли із Землі

Фотографії космічної подорожі орбітальної обсерваторії поєднали у короткий відеоролик, повідомляє Корреспондент.

Астрофізик Джанлука Масі створив короткий відеоролик про переміщення в космосі найбільшого та найдорожчого в історії космічного телескопа James Webb, запущеного 25 грудня 2021 року.

Зображення, які лягли в основу відео, були отримані за допомогою роботизованого телескопа на Землі, коли орбітальна обсерваторія перебувала на відстані близько 550 000 км від нашої планети.

У ролику показано рух James Webb у космосі на шляху до кінцевого пункту призначення – гало-орбіта біля точки Лагранжа L2 (зона гравітаційної "рівноваги" в системі Сонце-Земля), яка міститься, приблизно, за 1,5 мільйона км від Землі.

Нагадаємо, телескоп James Webb був запущений із космодрому Куру у Французькій Гвіані.

Його мета – доповнити та розширити відкриття телескопа Hubble, що працює на орбіті понад 30 років. Астрономи сподіваються, що завдяки апарату вдасться дізнатися про ранній етап історії Всесвіту.