Нутриціолог дала рецепт простих і корисних бутербродів

Ситуація: ви чекаєте гостей і думаєте, чим будете пригощати їх до чаю. У холодну пору року до гарячого чаю так і проситься бутерброд! Правда, зупиняє перед такою закускою те, що такого "їсти не можна, адже це фастфуд", повідомляє РБК-Україна.

Нутриціолог Анна Біоторіум розповіла, що з'їсти бутербродик – не гріх, якщо він – правильний!⠀

Хліб для бутерброда: покроковий рецепт

Інгредієнт:

250 г зеленої гречки,

1/2 ст. настою чайного гриба або соку квашеної капусти,

1 ч. л. масла дхі,

щіпка солі,

щіпка куркуми,

щіпка коріандру,

жменя насіння гарбуза,

спеції – за смаком.

Приготування:

1. Попередньо замочену зелену гречку подрібнити в блендері з настоєм чайного гриба або соком квашеної капусти.

2. Накрити рушником і залишити для ферментації приблизно на 24 години (якщо у вас в квартирі тепло, то процес займе менше часу).

3. Тісто має піднятися і пахнути дріжджами. Не повинно бути неприємного запаху. У тісто додати по щіпці солі, куркуми, коріандру.

4. Змастити форму маслом, насипати насіння на форму і зверху на тісто.

5. Випікати в попередньо розігрітій до 180 гр. духовці, близько 1 години.

6. По готовності витягніть хліб з духовки, дайте йому охолонути і настоятися кілька годин.

Потім ми змажемо шматочки хліба паштетом (начинка може бути будь-якою).

Паштет: покроковий рецепт

Інгредієнт:

1⁄2 склянки чорної квасолі,

1⁄2 морква,

1⁄4 червоної цибулі,

щіпка солі,

зелень для прикраси,

оливкова олія,

часточка авокадо для прикраси.

Приготування:⠀

1. Варимо до готовності квасолю, зливаємо рідину.

2. Чистимо червону цибулю, моркву, готуємо масло оливкове, морську сіль, сік часточки лайма.

3. Всі інгредієнти пробиваємо в блендері до однорідної консистенції.

4. Мажемо на хліб і прикрашаємо зеленню, можна додати ще часточку авокадо.

Приємного апетиту!