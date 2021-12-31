Німеччина зупинила половину енергоблоків АЕС

У Німеччині припинили роботу три з шести атомних електростанцій (АЕС). Решту планується закрити до кінця 2022 року, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

31 грудня три з шести діючих в Німеччині АЕС припинили роботу. Решта атомних станцій - Емсланд, Ізар і Неккарвестхайм - будуть відключені до кінця 2022 року.

Три реактори, які сьогодні були зупинені, запустили в середині 1980-х років. Вони виробляли електроенергію протягом майже чотирьох десятиліть.

Згідно з даними BDEW, шість АЕС виробляли близько 12% електроенергії в Німеччині у 2021 році.

Крім того, в планах уряду Німеччини до 2030 року повністю відмовитися від вугілля для виробництва електроенергії.