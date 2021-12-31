Феєрверки та свічки. Як у Японії, Південній і Північній Кореях зустріли 2022 рік

Японія, Південна і Північна Кореї о 17:00 за київським часом зустріли Новий рік. Про це повідомляє The Guardian, повідомляє Новое время.

У Сеулі через пандемію другий рік поспіль скасували щорічну церемонію дзвону у величезний дзвін.

Happy New Year in South Korea. Happy New Year babies @ENHYPEN_members cheers to more years with you guys????????@ENHYPEN #ENHYPEN pic.twitter.com/5aNjIM8ouN — thea (@sungwonieluv) December 31, 2021

У Північній Кореї Новий рік зустріли феєрверками.

LIVE: North Korea celebrates the New Year https://t.co/SAK06gpypX — Reuters (@Reuters) December 31, 2021

О 18:00 Новий рік приходить до Китаю, а о 19:00 — до Індонезії. О 20:00 свято досягне Бангладеш і Шрі-Ланки, о 20:15 — Непалу, а о 20:30 — Індії.

О 21:00 Новий рік розпочнеться у Пакистані, Узбекистані, Киргизстані та Туркменістані. О 21:30 — дістанеться Афганістану, а о 22:00 — Вірменії, Азербайджану та Грузії.