Феєрверки та свічки. Як у Японії, Південній і Північній Кореях зустріли 2022 рік
Японія, Південна і Північна Кореї о 17:00 за київським часом зустріли Новий рік. Про це повідомляє The Guardian, повідомляє Новое время.
У Сеулі через пандемію другий рік поспіль скасували щорічну церемонію дзвону у величезний дзвін.
У Північній Кореї Новий рік зустріли феєрверками.
О 18:00 Новий рік приходить до Китаю, а о 19:00 — до Індонезії. О 20:00 свято досягне Бангладеш і Шрі-Ланки, о 20:15 — Непалу, а о 20:30 — Індії.
О 21:00 Новий рік розпочнеться у Пакистані, Узбекистані, Киргизстані та Туркменістані. О 21:30 — дістанеться Афганістану, а о 22:00 — Вірменії, Азербайджану та Грузії.