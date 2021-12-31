"Слава Україні": Посольство США привітало українців із Новим роком
Посольство США в Києві привітало українців із Новим роком, заявивши про поглиблення за останні 12 місяців відносин між Україною та США, повідомляє Новое время.
У посольстві наголосили, що США й надалі підтримуватимуть територіальну цілісність України.
"2021 приніс нову адміністрацію США на чолі з президентом Джо Байденом. За останні 12 місяців президент Байден та держсекретар Ентоні Блінкен очолили процес поглиблення відносин між Україною та США та відновили наше стратегічне партнерство… США продовжують підтримувати Україну перед загрозою суверенітету та територіальній цілісності… Рухаємось у 2022 рік! Слава Україні!", - сказала у привітанні тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.