Україна утримує весь європейський фронт — посол Естонії

Україна, перед якою стоїть друга за величиною військова держава у світі, Росія, нині утримує весь європейський фронт, повідомляє Новое время.

Про це заявив посол Естонії в Україні Каймо Кууск.

Він наголосив, що Естонія продовжить підтримувати Україну.

"Можливу збройову допомогу Естонії Україні було дуже добре прийнято в Києві. Це є символічно важливим для них. Навіть якщо сума може бути не дуже великою, це показує, що Україна не самотня, вона має друзів навіть у найважчі часи. Україна отримує всю допомогу прямо зараз" , - сказав Кууск.

Посол зазначив, що військова допомога від інших держав-союзників зараз вкрай потрібна Україні.

"Україна - країна, яка перебуває в стані війни, і вона вкладає 6% свого валового внутрішнього продукту в свій оборонний бюджет... Україна тепер фактично виступає за всю західну демократію" , - наголосив Кууск.

30 грудня у Міноборони Естонії заявили, що планують надати Україні протитанкове озброєння, ракети Javelin та 122-міліметрові гаубиці.